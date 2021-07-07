الفريق الوطني للمبارزة محتجز في تونس منذ ثلاثة أيام

يتواجد الفريق الوطني للمبارزة، اختصاص سيف الحسام، في تونس منذ ثلاثة أيام، أين عجز عن الإلتحاق بأرض الوطن، بعد إنهاء تربصهم بإيطاليا.

وكان الفريق الوطني للمبارزة، قد غادر من إيطاليا إلى تونس، عبر رحلة جوية، أين قضى ليلته في طبرقة التونسية، على أساس دخول التراب الوطني برا.

وتفاجأ عناصر الفريق الوطني، على غرار كل من المدير برناوي نسيم، المبارز بوناني أكرم، والمبارزة بلكبير كوثر، بعدم قدرتهم على اجتياز الحدود البرية، لعدم امتلاكهم تصريح من وزارة الداخلية، ليبقوا ماكثين في تونس لليوم الثالث على التوالي.

ومن المنتظر أن تدخل المجموعة الثانية للفريق الوطني للمبارزة، والتي تضم المدير الفني هادي بلال، والمدرب سوداني شهير، بالإضافة للمبارزين حروي سليم، ومباركي مريم، اليوم الأربعاء، من روما إلى تونس، على أمل دخول التراب الوطني برا.