الفريق أول شنقريحة يترأس أشغال الاجتماع السنوي لإطارات المنشآت العسكرية

ترأس الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، أشغال الاجتماع السنوي لإطارات المنشآت العسكرية.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، الفريق أول قام بتدشين المبنى التقني للمركز العسكري للهندسة وتطوير المنشآت بحسين داي.

كما تابع الفريق أول السعيد شنقريحة، عروضا تضمنت حوصلة للنشاطات المندرجة ضمن مخطط الأعباء لسنة 2024 - 2025. بالإضافة إلى عروض للعتاد التقني والمشاريع المبرمجة.

وفي محطة أخرى طاف الفريق أول بمختلف دوائر المركز العسكري للهندسة وتطوير المنشآت.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور