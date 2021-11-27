الفريق سعيد شنقريحة يعزي في وفاة اللواء رشيد لعلالي

بعث اليوم السبت الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ببرقية تعازي ومواساة إلى عائلة اللواء المتقاعد لعلالي رشيد. والذي وافته المنية ليلة أمس إثر وعكة صحية بالمستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش”.

وحسب بيان وزارة الدفاع أنه وبهذا المصاب وبهذا المصاب الجلل، يتقدم الفريق السعيد شنڨريحة، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه. متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وشغل اللواء المتقاعد لعلالي رشيد المدير الأسبق لدائرة الأمن الخارجي بجهاز الأمن والإستعلامات. كما كلف يمهام حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج0 بالإضافة إلى والتنسيق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بحماية المصالح الجزائرية بالخارج قبل أن تنهى مهامه في 25 سبتمبر 2013.

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قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه لعائلة المرحوم اللّواء رشيد لعلالي الذي وافته المنية أمس الجمعة، عن عمر ناهز 73 سنة.

وجاء في تعزية رئيس الجمهورية:” تلقيت ببالغ التأثر، نبأ انتقال المرحوم رشيد لعلالي إلى رحمة الله. وفي هذه اللحظات التي نودع فيها بحسرة أحد أولئك الذين أخلصوا للوطن، وهم يؤدون مهامهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي. سليل جيش التحرير الوطني، وإذ نستحضر بتقدير خصال الفقيد الذي استحق بجدارة شرف الانتماء إلى المؤسسة العسكرية. متدرجا في الرتب، متفانيا فيما أوكل إليه من مهام ومسؤوليات عسكرية”.

كما ختم الرئيس تبون رسالة التعزية قائلا: “أتقدّم إليكم بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة. داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويلهمكم جميل الصبر والسلوان”.

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