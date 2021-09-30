الفريق شنقريحة: أسطولنا البحري تمكّن من حيازة كل عوامل القوة والعصرنة

قال الفريق السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن تطوير القدرات القتالية والعملياتية لقوام المعركة لدينا. وترقية كافة مكونات قواتنا المسلحة. هي الغاية الأساسية التي ننشدها في الجيش الوطني الشعبي.

وأضاف الفريق شنقريحة، خلال اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، “أنه يصر على تمكين مستخدمي الجيش الوطني الشعبي من أداء، بكل حزم وصرامة. مهامهم الدستورية النبيلة المتمثلة في حماية حدودنا الوطنية المديدة ومشارفنا البحرية ومجالنا الجوي والحفاظ على سيادتنا ووحدتنا الترابية والشعبية”.

وأوضح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه يحق للجزائر الجديدة، أن يكون لها جيش قوي، متطور واحترافي، يمكنها من لعب دورها الكامل والمشروع كقوة إقليمية، ويضمن لها على الدوام، التفوق الاستراتيجي في المنطقة. وجيش قادر، في كل وقت وحين، على الحفاظ على وديعة الشهداء الأبرار.

وأكد الفريق أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يسعى على العمل دون هوادة، ليل نهار وعلى مدار السنة، على تطوير قدراتنا الدفاعية لمواجهة التحديات الجديدة، والحفاظ على المصالح الحيوية للأمة، على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.

وتابع الفريق يقول:” تمكن أسطولنا البحري، من حيازة كل عوامل القوة والعصرنة، وامتلاك مقومات التكنولوجيات المتطورة والحديثة، وأضحى بذلك مثالا يقتدى به في مجال العمل المهني المحترف والجاد. وهو ما كفل له التحكم الكامل والاستغلال الأمثل لهذا السلاح البحري الإستراتيجي. وغيره من الوسائل والتجهيزات المتطورة.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp