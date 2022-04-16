الفريق شنقريحة: أطراف مأجورة خانت وطنها تحاول زرع الفتنة بين الشعب وجيشه

أكد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إن بلادنا اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى لتوحيد جهود كافة أبنائها المخلصين لإحباط ما يحاك ضدها من مؤامرات ودسائس.

وأورد الفريق، في كلمة له بمناسبة زيارته للقطاع العملياتي ببرج باجي مختار: “المتمعن في الحملات المسعورة التي تتعرض لها بلادنا. يدرك خبث نواياها ودناءة أهدافها وخساسة مروجيها الذين خانوا وطنهم وباعوا ضمائرهم وشرفهم”.

وأضاف الفريق، إن الأطراف المأجورة تحاول وعن قصد زرع بذور التفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وبين الشعب وجيشه. وهي أوهام وتخيلات لن تتحقق على أرض الشهداء، يؤكد الفريق.

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