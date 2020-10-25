الفريق شنقريحة.. استقرار الوطن الدائم ليس ببعيد علينا كجزائريين

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، إن استقرار الوطن الدائم للوطن، “ليس ببعيد علينا كجزائريين”.

وأضاف الفريق شنقريحة، “إذا خلصت النوايا وصدقت الإرادات وشُحذت العزائم والهمم، فلا عائق يقف أمام مسيرة الجزائر الجديدة”.

وأشار رئيس أركان الجيش،إلى أن الجزائر تملك في تاريخها المجيد وكل العبر،تابعا “التي لابد أن نستلهم وننهل منها اليوم وغدا”.

مضيفا “لنعيد بلادنا إلى سكتها الصحيحة،بتكاتفنا وتضافر جهودنا جميعا،لتواصل من جديد شق طريقها بثبات على مسار بناء جزائر قوية،آمنة ومتطورة”.

وترأس الفريق اجتماع عمل، حضره كل من المدراء الجهويين ومسؤولي المصالح الأمنية وقادة القطاعات العملياتية.

وتابع الاجتماع من خلاله عرضا شاملا قدّمه قائد الناحية، حول الوضع العام في إقليم الاختصاص.

وأسدى الفريق شنقريحة بهذه المناسبة جملة من التعليمات والتوجيهات التي تصب في مجملها على ضرورة التحلي بمزيد من الحيطة.

بالإضافة إلى تشديد الإجراءات والتدابير لحماية الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد،والسهر على جاهزية الوحدات،لمواجهة أي طارئ مهما كان نوعه أو مصدره.