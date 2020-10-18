الفريق شنقريحة : الإستفتاء على تعديل الدستور يستحق من أفراد الجيش أن يكونوا في مستوى المسؤولية

أكد، اليوم الأحد، الفريق السعيد شنقريحة أن “الإستفتاء على تعديل الدستور يستحق من أفراد الجيش أن يكونوا في مستوى المسؤولية”.

وقال الفريق شنقريحة، في كلمته التوجيهية لأفراد الناحية العسكرية السادسة، “أن الاستفتاء الشعبي يستحق من أفراد الجيش الوطني الشعبي ان يكونوا في مستوى المسؤولية الدستورية الموضوعة على عاتقهم “.

وأكد الفريق أن “المسؤولية الدستورية الموضوعية على عاتقنا تقتضي ممارسة حقنا الإنتخابي وفقا للقوانين السارية”.

وأضاف الفريق سعيد شنقريحة أن المسؤولية الموضوعة على عاتق أفراد الجيش الوطني الشعبي تقتضي ايضا أن يضمنوا أيضا أن يؤدي الشعب الجزائري واجبه وحقه الإنتخابي في ظروف السلم والأمان و الهدوء كذا راحة البال.