الفريق شنقريحة: الجزائر تشهد مؤخرا ديناميكية نشطة دبلوماسيا واقتصاديا ورياضيا

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، إن الجزائر تشهد في الآونة الأخيرة ديناميكية نشطة في كافة الأصعدة والمجالات لا سيما الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وحتى الرياضية.

وأورد الفريق السعيد شنقريحة، في كلمة له على هامش إشرافه على تنصيب اللواء عبد العزيز هوام قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم: ” إن الجزائر تشهد في الآونة الأخيرة، تحت قيادة رئيس الجمهورية وبفضل جهود الرجال المخلصين. ديناميكية نشطة في كافة الأصعدة والمجالات لا سيما الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وحتى الرياضية”.

وأضاف الفريق السعيد شنقريحة: “لقد كان تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب قبل أيام قليلة. فرصة سانحة للتعبير عن الروح الوطنية المتأججة التي تسكن قلوب الملايين من الشعب الجزائري.التي خرجت تحتفل في المدن والأرياف بهذا التتويج المستحق”.

وتابع الفريق: “في هذه المناسبة أثبت الشعب الأبي، معدنه الأصيل والنقي وتقديسه لرموزه الخالدة ووفائه لرسالة الملايين من الشهداء الأبرار”.

كما أشار إلى أن هذا رد قوي وصريح على أعداء الأمس واليوم وعلى كل من يحاول التشكيك في وحدة هذا الشعب وغيرته الكبيرة على وطنه.

شنقريحة يهنئ الخضر على الروح الوطنية الفياضة

كما تقدم الفريق السعيد شنقريحة، مجددا بإسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي.بأزكى آيات الشكر والعرفان لكافة أعضاء الفريق الوطني لكرة القدم، وطاقمه الفني على الروح الوطنية الفياضة التي أبدوها خلال هذه المنافسة.

كما أضاف الفريق، إن أعضاء الفريق الوطني لكرة القدم وطاقمه الفني برهنوا أن إرادة الإنسان الجزائري لا تقهر ولا تؤمن بالمستحيل.

وأشار الفريق السعيد شنقريحة، إلى أن هذا الانجاز الرياضي التاريخي بمثابة الهدية الثمينة. التي وفق محاربو الصحراء في تقديمها لوطنهم ولشعبهم في نهاية هذا العام الحافل بالأحداث والإنجازات.

كما أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الأحد. على مراسم التنصيب الرسمي للواء عبد العزيز هوام، قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، تم تنصيب اللواء عبد العزيز هوام قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، خلفا للواء عمار عمراني.

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