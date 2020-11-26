الفريق شنقريحة: الجيش لم يدخّر أي جهد.. والهيكل الصحي سيخصص للتكفل بالمواطنين المصابين بكورونا

كشف الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه لم يتم إدخار أي جهد في الجيش الوطني منذ ظهور الجائحة في بلادنا.

وأكد الفريق شنقريحة، أن الهيكل الصحي سيخصص حصرا للتكفل بالمواطنين المصابين بكورونا ووضعه تحت تصرف المنظومة الصحية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد عقد الفريق شنقريحة لقاء مع إطارات ومستخدمي الصحة العسكرية من أطباء وممرضين.

وأكد الفريق حرص القيادة العليا للجيش الوطني على الوقوف ميدانيا على جاهزية واستعداد الهياكل الصحية العسكرية لمجابة تفسي فيروس كورونا.

وأضاف رئيس أركان الجيش الوطني، أن إجراء التحويل المؤقت يندرج في إطار الحرص الشديد على تجسيد تعهدات الجيش والوفاء بإلتزاماته إتجاه الشعب والوطن.

وأضاف البيان، أن الفريق شنقريحة أكد أنه “لم ندخر في الجيش اي جهد منذ ظهور الجائحة في بلادنا، فعمدنا منذ الوهلة الاولى إلى إتخاذ كافة التدابير الضرورية للحدمن انتشار الوباء.