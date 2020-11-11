الفريق شنقريحة: الدفاع عن الجزائر وصون سيادتها قضية الجميع

أشرف، اليوم الأربعاء، الفريق السعيد شنقريحة على ملتقى حول دور الإعلام في مواجهة المخططات العدائية لإستهداف الجزائر.

وتم تنظيم الملتقى، اليوم الأربعاء، من طرف مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه، على مستوى النادي الوطني للجيش.

وتم تنظيمه تحت عنوان “دور الإعلام في رص وتعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة المخططات العدائية لإستهداف الحزائر”.

وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، أن الدفاع عن بلادنا وصون سيادتها اليوم هو قضية الجميع.

وصرح شنقريحة “مثلما كان تحرير الوطن واسترجاع سيادته واستقلاله من براثن المستعمر الغاشم، ومثلما كان قهر الإرهاب الهمجي الدموي قضية تجند في سبيلها كل الشرفاء من ابناء الجزائز، فان الدفاع عن بلادنا وصون سيادتها اليوم هو قضية الجميع أيضا”.

وأضاف” يستوجب علينا تكثيف الجهود وتوحيدها وتنسيقها للتصدي لكافة المتغيرات المتسارعة على غرار ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة الراهنة”.

وتابع شنقريحة:

“ظاهرة العولمة أضحت أداة هيمنة حقيقية تهدف إلى التحكم في الرأي العام العالمي وتوجيهه وفق رؤية اقتصادية واجتماعية وثقافية واحدة تضمحل خلالها خصوصيات الاخرين تتآكل معها مقومات شخصيتهم الوطنية”.