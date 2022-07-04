الفريق شنقريحة: الذكرى الـ60 للإستقلال تبعث فينا مشاعر الفخر والإعتزاز بأمجادنا

قال الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إنّ حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة. لإطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي هو نتيجة أعمالهم وتقديرا لجهودهم.

وأشار الفريق شنقريحة، إلى أن رئيس الجمهورية حرص على أن تكون هذه المناسبة سنة حميدة تتعرض الصاعو بها تقاليد وطننا الغالي ومؤسساتنا العسكرية. ويحصد من خلالها إطارات الجيش الوطني الشعبي ومستخدمي الجيش حصائد أعمالهم بالترقية في الرتب والتكريم بالأوسمة. عرفانا وتقديرا لجهودهم ومثابرتهم على خدمة جيشهم ووطنهم.

أضاف الفريق شنقريحة، أن الحفل يأتي عشية الاحتفال بواحدة من اهم المحطات تاريخنا المشرق وهي الذكرى الـ60 للاستقلال. الذكرى الخالدة التي تزرع في نفوسنا واذهاننا معاني النصر المبين . وتبعث فينا مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجادنا وبطولات أسلافنا الميامين من جيل نوفمبر الخالد.

كما أضاف الفريق شنقريحة، إلى أنها ذكرى عزيزة نؤدي من خلالها واجب العرفان والوفاء لأبطال الجزائر الذين صانوا الوديعة وحافظوا على العهد. ونستلهم منها المبادئ والقيم السامية التي طبعت شخصيتنا ومسيرتنا التي ينبغي علينا التمسك بها ومواصلة السهر والحرص على تجسيدها. بالإضافة كذلك إلى تجديد العهد الذي قطعناه أمام شهدائنا الأبرار ونترحم بخشوع وإكبار على الذين قدموا للوطن أعز ما يملكون.

كما شكر الفريق شنقريحة الرئيس تبون على حرصه القوي للإشراف على الحفل. كما هنأ كل الذين تم ترقيتهم إلى رتب أعلى والمكرمين بالاوسمة. مؤكدا أنه تكريم مستحق نظير الجهود المثابرة المبذولة في سبيل تطور القوات المسلحة على الأسس القوية والمرتكزات الثابتة التي تكفل للجيش الوطني المزيد من التطور وللشعب وافر الأمن والأمان وللبلاد المزيد من الرقي والإستقرار.

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