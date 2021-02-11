الفريق شنقريحة: ” الصناعة العسكرية تلبي حاجيات القوات المسلحة وتدعم الاقتصاد الوطني وتوفر مناصب الشغل”

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة أن الصناعات العسكرية خاصة الميكانيكية منها، تلبي حاجيات القوات المسلحة وتدعم الاقتصاد الوطني وتوفر مناصب الشغل.

وأكد الفريق سعيد شنقريحة في تصريح له اليوم خلال زيارته الناحية العسكرية الخامسة في يومها الثاني، “أن الهدف الأساسي الذي نسعى إلى بلوغه، هو التحسين المستمر والمتواصل للمعارف والمهارات لكافة الإطارات والمستخدمين”

وخلال تفقده عدد من وحدات الصناعات العسكرية بكل من خنشلة وسريانة بولاية باتنة أكد الفريق سعيد شنقريحة على أن العمل دون هوادة وبتفان شديد من أجل المحافظة على هذه المكاسب الهامة.

وشدد على ضرورة وتطويرها وترقيتها، وكذا المساهمة بفعالية في الرفع المستمر لمستوى الصناعة العسكرية.

وقام الفريق سعيد شنقريحة أمس، مرفوقا باللواء نور الدين حمبلي قائد الناحية العسكرية الخامسة واللواء سليم ڨريد مدير الصناعات العسكرية قد قام بزيارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية بعين سمارة “راينمتال الجزائر”.

كما اغتنم الفريق هذه الفرصة لتحفيز إطارات ومستخدمي هذا المجمع، الذي يُعد وحدة صناعية كبرى واعدة.