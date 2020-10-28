الفريق شنقريحة: النتائج المتميزة لأشبال الأمة في البكالوريا تبرهن صوابية مقاربة الجيش في التكوين

ترأس الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، حضر الحفل، الأمين العام للوزارة وقادة القوات والدرك الوطني، ورؤساء دوائر وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي ومدراء ورؤساء المصالح المركزية وكذا أولياء الطلبة المكرمين.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قدم الفريق، تهانيه الخالصة لكل الأشبال الناجحين في هذه الشهادة المرموقة، وذلك رغم الظرف الاستثنائي الذي عاشته بلادنا، بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

كما أثنى على شبلات الأمة اللائي أظهرن إرادة قوية وعزيمة لا تلين في التفوق وطموحا منقطع النظير لتحقيق مسار مهني متألق، خدمة للمؤسسة العسكرية وللمصالح العليا للوطن.

وأورد الفريق في كلمته: “يطيب لي، على إثر النتائج الباهرة التي حققتموها في شهادة البكالوريا، لدورة سبتمبر 2020، أن أتوجه إليكم بتهاني الخالصة على هذه النتائج الدراسية الممتازة التي تضاف إلى سلسلة النجاحات التي عودتمونا على تحقيقها”.

وأضاف الفريق شنقريحة: “إلا أن الظرف الصحي، لم يثنيكم عن استدراك ما فات، من خلال بذل المزيد من الجهود والمثابرة على التحصيل العلمي لتحقيق هذه النتائج التي شرفتم بها أنفسكم ووالديكم وجيشكم ووطنكم”.

وتابع الفريق: “كما أننا فخورون اليوم ونحن نعد من بين الناجحين في شهادة البكالوريا، بناتنا اللواتي التحقن بمدارس أشبال الأمة، وأظهرن إرادة قوية وعزيمة لا تلين في التفوق وطموحا منقطع النظير لتحقيق مسار مهني متألق، خدمة للمؤسسة العسكرية وللمصالح العليا للوطن”.

وأكد الفريق، بذات المناسبة، أن هذه النتائج المتميزة تبرهن مرة أخرى على جدوى وصوابية المقاربة، التي تبنتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، في مجال التكوين، بصفة عامة، وفيما يتعلق بمدارس أشبال الأمة.

ويأتي ذلك، من خلال توفير جميع عوامل وشروط النجاح لهذه المشاتل التعليمية، البشرية والبيداغوجية والمنشآتية اللازمة، في إطار التطلع الدائم والمستمر إلى التفوق في كافة الميادين والأصعدة.

وفي سبيل الوصول إلى تكوين نوعي، يسهر على تلقينه إطارات وأساتذة من ذوي الكفاءات العالية، يضيف القريق.

كما تقدم الفريق شنقريحة، بهذه المناسبة، بأسمى آيات الشكر والعرفان على ما بذلة هؤلاء الأساتذة، من جهود مضنية، في سبيل الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي للأشبال والشبلات إلى المستوى المرغوب.

وبعد الكلمة، تم تكريم الأشبال والشبلات المتفوقين من قبل الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

ليفسح في ختام اللقاء المجال لشبل وشبلة ليلقيا كلمتين بإسم زملائهم، ليأخذ بعد ذلك الفريق صورة تذكارية مع الأشبال المكرمين ومع عائلاتهم، يضيف البيان.