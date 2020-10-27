الفريق شنقريحة: بلادنا كما قبرت الاستعمار ستعرف كيف ترفع التحديات المعترضة

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، أن البلاد ستعرف كيف ترفع التحديات المعترضة.

وأوضح الفريق، أنه “على يقين تام أن بلادنا وكما قبرت استعمار الأمس وقهرت الإرهاب في الماضي القريب ستعرف كيف تعرف كافة التحديات المعترضة”.

وأضاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، “وتخرج منها أكثر قوة وأكثر مناعة”.

وأوضح الفريق شنقريحة “أنا على يقين تام أن بلادنا وكما قبرت الإستعمار بالأمس وقهرت الإرهاب في الماضي القريب ستعرف كيف ترفع كافة التحديات المعترضة وتخرج منها أكثر قوة وأكثر مناعة”.

وأشار الفريق شنقريحة أن “المصلحة العليا للوطن تطلبت منا في الجيش الوطني الشعبي من منطلق مهامنا الدستورية اتخاذ مواقف صادقة وثابتة اتجاه الوطن والشعب”.

وقال الفريق شنقريحة “نعتبر أمن واستقرار هذا الوطن ووحدة شعبه وسيادته أمانة مقدسة في أعناقنا”.

وأضاف قائلا أن “الجزائر أرض المقاومة والشهادة تعرف جيدا قدر السيادة الوطنية وقيمة الاستقلال وثمن الأمن والإستقرار”.

مشيرا في السياق ذاته أن “الجزائر ستكون كما كانت دائما عصية على أعدائها بالأمس واليوم وغدا وستعرف كيف تحفظ استقلالها وسيادتها الوطنية”.