الفريق شنقريحة: خضنا غمار الصناعة العسكرية لتلبية احتياجات الجيش وبعث الصناعة الوطنية

قام الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفتيش إلى القاعدة المركزية للإمداد “الشهيد محمد سعودي” ببني مراد بالناحية العسكرية الأولى.

وألقى الفريق، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كلمة توجيهية، أكد فيها فيها عزم القيادة العليا للجيش، على جعل هذه المؤسسة الصناعية الرائدة، قاعدة انطلاق حقيقية لتطوير صناعة عسكرية واعدة.

وأضاف الفريق شنقريحة: “خضنا غمار الصناعة العسكرية لتلبية احتياجات الجيش بمصادر إمداد وإسناد داخلية والمساهمة في بعث الصناعة الوطنية وتحقيق ادماجها الاستراتيجي من خلال مشاريع طموحة ذات آفاق واعدة”.