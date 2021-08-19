الفريق شنقريحة: شعبنا لم ينجرف أبدا وراء خطابات دعاة الفتنة والتفرقة

أكد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إن الجزائريين قدموا أروع صور التضامن والتآزر، ولم ينجرفوا أبدا وراء الخطابات المسمومة لدعاة الفتنة والتفرقة.

وجاء ذلك، في كلمة للفريق، بمناسبة إحياء بلادنا للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام، المصادفة لـ20 أوت من كل سنة. حيث تقدم رئيس أركان الجيش بتهانيه إلى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين التابعين للجيش الوطني الشعبي، بهذه المناسبة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، دعا الفريق في هذه المناسبة، إلى التحلي بالمزيد من اليقظة والحيطة والحذر لإحباط كافة المخططات الدنيئة التي تحاك ضد بلادنا. مشيرا إلى إن النيران التي اندلعت في الفترة الأخيرة في عدة مناطق من الوطن، ماهي إلا عينة صغيرة من هذه المؤامرة الشاملة والمتكاملة الأركان، التي لطالما حذر منها، وأدرك مبكرا خلفياتها وأبعادها.

وأضاف الفريق: “وإننا لعاقدون العزم على إفشال هذه المؤامرة، مهما تطلب ذلك من جهود وتضحيات، مسنودين في ذلك بشعبنا الأبي، الذي قدم أروع صور التضامن والتآزر خلال هذه المحنة، ولم ينجرف أبدا وراء الخطابات المسمومة لدعاة الفتنة والتفرقة، بل أصبح أكثر وعيا من أي وقت مضى، بأن أعداء الأمس واليوم يستهدفون وحدة بلادنا، انتقاما منها لمواقفها الشجاعة ووقوفها غير المشروط مع القضايا العادلة في كافة ربوع العالم”.