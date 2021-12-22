الفريق شنقريحة: ضمان الأمن الوطني مسؤولية كل الجزائريين

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، إن الانخراط في واجب ضمان الأمن الوطني. ليس حكرا على مؤسسات معينة من الدولة وإنما هي مسؤولية كل الجزائريين.

وجاء ذلك، في كلمة للفريق، على هامش إشرافه على إقتتاح أشغال ملتقى. بعنوان: “التهديدات الجديدة في الساحل الافريقي وانعكاساتها على الأمن الوطني للجزائر”.

كما لفت الفريق السعيد شنقريحة، إلى إن مقدار المسؤولية التي تقع على عاتق النخب الوطنية الإدارية. والأكاديمية والإعلامية، أكبر من تلك المنوطة بغيرهم.

في حين شدد الفريق، أنه يجب على هذه النخبة أن تقوم بدورها على أكمل وجه كل في موقعه وفي حدود صلاحياته.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

دعا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، قطاع الإعلام، للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية، التي تحاول المساس بأمن واستقرار البلاد.

وشدد الفريق، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى بعنوان “الحملات الإعلامية المعادية واستراتيجية التصدي والمجابهة”. بنادي الموقع بعين النعجة. على ضرورة تجنّد كافة القطاعات دون استثناء وفي مقدمتها قطاع الإعلام، للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية.

وأورد الفريق: “إن تعزيز وحدتنا الوطنية، ورص جبهتنا الداخلية. إلى جانب المحافظة على ديناميكية التطوير والتنمية، التي باشرتها الجزائر الجديدة، وبلوغ الأهداف المسطّرة. يستدعي تجنّد كل قطاعات الدولة دون استثناء، وفي مقدمتها قطاع الإعلام”.

كما أضاف الفريق، إنه يعول على قطاع الإعلام كثيرا في هذه المرحلة، للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية، التي تحاول المساس بأمن واستقرار البلاد.

وكذا تنوير الرأي العام الوطني، بما يُحاك ضد بلادنا من مؤامرات ودسائس. وحشد كل أطياف المجتمع الجزائري، للانخراط بوعي والتزام، في الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الطموحات الشعبية. ووضع الجزائر الجديدة على سكّة التقدم والازدهار.