الفريق شنقريحة في زيارة رسمية إلى روسيا إبتداءً من اليوم

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الفريق شنقريحة في زيارة رسمية إلى روسيا إبتداءً من اليوم الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
بقلم نادية بن طاهر

يقوم الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة رسمية إلى فدرالية روسيا، ابتداءً من اليوم الإثنين.وذلك بدعوة من الفريق الأول شويغو سيرغي كوجوغيفيتش.وزير دفاع فدرالية روسيا.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، سيشارك الفريق السعيد شنقريحة، في فعاليات الندوة التاسعة للأمن الدولي التي تنظمها فدرالية روسيا يومي 23 و24 جوان الجاري، بموسكو.


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