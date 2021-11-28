الفريق شنقريحة في زيارة رسمية إلى مصر
يشرع الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى مصر ابتداء من نهار اليوم الأحد. ممثلا لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون.
وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، تندرج الزيارة في إطار التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة المصرية. والتي ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وسيحضر الفريق شنقريحة فعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع EDEX 2021 المقرر تنظيمه في القاهرة من 29 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2021.
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الفريق شنقريحة: ماضاع بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة
كشف الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه قد برزت ثلة من الشباب الوطني والواعي. الذي تفطن مبكرا لهذه المغالطات وأيقطن لاسيما بعد مجازر 8 ماي 1945 أنه ماضاع بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة.
وأوضح الفريق في ذات السياق، أن الإستعمار في ثوبه الجديد قد أدرك مبكرا أن المواجهة المباشرة مع الشعوب أصبحت غير مجدية وتكلفه الكثير من الخسائر لا سيما البشرية التي لم يعد يتحملها رأيه العام
وتابع الفريق:” من أجل التصدي لفعالية للنوع الجديد من الحروب فإنه يتعين علينا اعادة قراءة بإفشاله.
وفي حديثه عن الإستعمار الفرنسي، أكد نائب وزير الدفاع الوطني، أن المؤرخون أجمعوا على حقيقة اعتماد الاستعمار الفرنسي على أساليب الحرب النفسية منذ الوهلة الأولى للاحتلال
وقال الفريق شنقريحة، أنه يتعين اليوم أن نقتدي بهؤلاء الأمجاد في مواجهة وإفشال هذا النوع من الحروب الجديدة. من خلال تعزيز أواصر وحدتنا الوطنية والعمل على إبراز مايجمعنا والابتعاد عما يفرقنا. واستعادة الثقة في قدراتنا وامكانياتنا لأننا في كل مرة وثقنا في انفسنا وآمنا بقدراتنا حققنا المعجزات.
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