الفريق شنقريحة في زيارة رسمية إلى مصر

يشرع الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى مصر ابتداء من نهار اليوم الأحد. ممثلا لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، تندرج الزيارة في إطار التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة المصرية. والتي ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وسيحضر الفريق شنقريحة فعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع EDEX 2021 المقرر تنظيمه في القاهرة من 29 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2021.

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