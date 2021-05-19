الفريق شنقريحة في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران

يقوم الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران.

وقال الفريق أمام أفراد الناحية “أود أن أستحضر معكم ذكرى خالدة ألا وهي مجازر 8 ماي 1945ّ”.

وأشار الفريق أن هذه الذكرى رسمها العام الماضي رئيس الجمهورية، يوما وطنيا للذاكرة.

وقال إن هذه الذكرى كانت محطة مفصلية من حيث تأثيرها على مجرى الاحداث، إذ كانت الشرارة الأولى للثورة التحريرية المباركة.

وأشار الفريق أنه من نتائج هذه الإبادة الاستعمارية الرهيبة التي أظهرت بجلاء الحقد الدفين الذي كانت تكنه فرنسا الاستعمارية للجزائريين والتي راح ضحيتها اكثر من 45 ألف شهيد.

ودعا كافة ابناء الجزائر الى التحلي بالحس الوطني علاوة على السهر على الوحدة الوطنية والترابية والشعبية التي يتعين التشبت بها بقوة.