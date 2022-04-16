الفريق شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش ببرج باجي مختار

يقوم الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفتيش إلى القطاع العملياتي، ببرج باجي مختار.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تأتي هذه الزيارة في سياق حرص القيادة العليا للجيش. على الوقوف على درجة الجاهزية العملياتية لوحداتها المرابطة بهذه الناحية الهامة.

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هذا وقام الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات الجوية.

وخلال لقائه بإطارات وأفراد القوات الجوية ألقى كلمة توجيهية. تابعها مستخدمو وحدات هذه القوات عبر مختلف النواحي العسكرية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وقال الفريق شنقريحة: “ان مسعانا المتواصل الرامي الى الرفع من قدرات قوام المعركة لدى الجيش الوطني الشعبي. من خلال تفعيل وتدعيم العمل البيني المنسجم. ما بين الأسلحة والقوات يملي علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى. السهر على التكييف المستمر والمتواصل لتشكيلات قواتنا المسلحة. مع المستجدات الجيوستراتيجية على الساحتين الاقليمية والدولية”.

وقال الفريق شنقريحة: “الاكيد ان القدرة على التحكم في هذا العناد الحديث وتحضير إدماجه ضمن قوام المعركة. سيسمح بتجسيد العديد من الاهداف المسطرة على غرار الرفع المتواصل للقدرات العملياتية للوحدات الجوية. لا سيما فيما تعلق بمدى استعمال أنظمة الاسلحة المتطورة. الى جانب تعزيز وتدعيم قدرات الاطارات وقيادات الاركان في ميادين التخطيط والتنفيذ”.

وتابع الفريق شنقريحة: “أحرص بهذه المناسبة على ان احثكم انتم إطارات وأفراد القوات الجوية. بأن تولوا المهام المخولة اليكم كل العناية التي تليق بها بشكل يدفع الجميع ويحفزهم على آدائها. وفي الوقت المناسب والحقيقي بما يكفل بلوغ المردودية العالية والمطلوبة مهما كانت الظروف والأحوال”.