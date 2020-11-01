الفريق شنقريحة لأفراد الجيش: أثبتم درجة عالية في صون أمن الجزائر وحماية إستقرارها

ذكر الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بضرورة صون إرث الشهداء وفاءا لتضحياتهم وقيم ثورة نوفمبر الخالدة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، شهدت ليلة الفاتح من نوفمبر، تنظيم تجمعات لمستخدمي هياكل الجيش الوطني الشعبي بقيادات القوات والنواحي العسكرية.

وتم بهذه المناسبة رفع العلم الوطني مرفوقا بأداء النشيد الوطني قسما والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار، وقراءة الأمر اليومي للفريق، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وأورد الفريق في الأمر اليومي: “إنكم أنتم أجيال الإستقلال، بمرابطتكم اليقظة على الثغور، في السهول والجبال وعلى الحدود الوطنية الممتدة، قد أظهرتم مدى وعيكم بواجب الالتزام بحفظ حرمة كل شبر من تراب الجزائر الغالية، و أثبتم درجة عالية من الحرص على القيام بمهامكم الشريفة صونا لأمن الجزائر وحماية لاستقلالها وسيادتها وإستقرارها”.