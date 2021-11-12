الفريق شنقريحة: ماضاع بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة

كشف الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه قد برزت ثلة من الشباب الوطني والواعي. الذي تفطن مبكرا لهذه المغالطات وأيقطن لاسيما بعد مجازر 8 ماي 1945 أنه ماضاع بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة.

ويقوم الفريق شنقريحة بزيارة عمل وتفتيش إلى مؤسسة تجديد عتاد السيارات بالدار البيضاء بالناحية العسكرية الأولى. وذلك في إطار حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على المتابعة المتواصلة لمؤسسات الإسناد المتخصصة في تجديد عتاد السيارات وتصميم وإنجاز عتاد المعتمدية.

وأوضح الفريق في ذات السياق، أن الإستعمار في ثوبه الجديد قد أدرك مبكرا أن المواجهة المباشرة مع الشعوب أصبحت غير مجدية وتكلفه الكثير من الخسائر لا سيما البشرية التي لم يعد يتحملها رأيه العام

وتابع الفريق:” من أجل التصدي لفعالية للنوع الجديد من الحروب فإنه يتعين علينا اعادة قراءة بإفشاله.

وفي حديثه عن الإستعمار الفرنسي، أكد نائب وزير الدفاع الوطني، أن المؤرخون أجمعوا على حقيقة اعتماد الاستعمار الفرنسي على أساليب الحرب النفسية منذ الوهلة الأولى للاحتلال

وقال الفريق شنقريحة، أنه يتعين اليوم أن نقتدي بهؤلاء الأمجاد في مواجهة وإفشال هذا النوع من الحروب الجديدة. من خلال تعزيز أواصر وحدتنا الوطنية والعمل على إبراز مايجمعنا والابتعاد عما يفرقنا. واستعادة الثقة في قدراتنا وامكانياتنا لأننا في كل مرة وثقنا في انفسنا وآمنا بقدراتنا حققنا المعجزات.

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الفريق شنقريحة: ما تعيشه بلادنا اليوم من أمن لم يتحقق دون عناء

كما أكد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن ما تعيشه بلادنا اليوم من أمن وأمان لم يتحقق دون عناء، بل كان وليد رؤية شاملة لمفهوم الأمن المتبنى من لدن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، طبقا للتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية. وجاء ذلك، في كلمة للفريق خلال حفل استقبال وتكريم أعضاء التشكيلة العسكرية للقوات البرية التي شاركت في تنفيذ تمرين مشترك حول مكافحة الإرهاب بفدرالية روسيا