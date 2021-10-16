الفريق شنقريحة: ما تعيشه بلادنا اليوم من أمن لم يتحقق دون عناء

أكد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إن ما تعيشه بلادنا اليوم من أمن وأمان لم يتحقق دون عناء، بل كان وليد رؤية شاملة لمفهوم الأمن المتبنى من لدن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، طبقا للتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية.

وجاء ذلك، في كلمة للفريق، خلال حفل استقبال وتكريم أعضاء التشكيلة العسكرية للقوات البرية التي شاركت في تنفيذ تمرين مشترك حول مكافحة الإرهاب بفدرالية روسيا من 30 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2021، بمقر وزارة الدفاع الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، جرت مراسم حفل التكريم هذه، بحضور قادة القوات والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى والمراقب العام للجيش ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين ورؤساء مصالح بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

وحرص الفريق، خلال حفل التكريم، في كلمة له أمام الحضور على تقديم التهاني لهم على الجهود الحثيثة، التي بذلوها بكل تفاني وإخلاص لتشريف أنفسهم وتشريف الجيش الوطني الشعبي والجزائر على الصورة الناصعة التي رسموها بهذه المشاركة المتميزة:

وأورد الفريق: “أتقدم لكم بهذه المناسبة الكريمة بأحر التهاني، على الجهود الحثيثة، التي بذلتموها بكل تفاني وإخلاص لتشريف أنفسكم وتشريف الجيش الوطني الشعبي والجزائر، حيث أظهرتم خلال مشاركتكم في هذا التمرين عن مستوى عالي من الجاهزية القتالية ودرجة كبيرة في التحكم في استعمال مختلف الأسلحة والتقنيات المستخدمة في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأضاف الفريق: “إن الصورة الناصعة التي رسمتموها بهذه المشاركة المتميزة تعكس بحق السمعة الجيدة التي أصبح يتحلى بها الجيش الوطني الشعبي على المستوى الدولي، لاسيما من خلال تجربته الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، التي أصبحت مرجعا عالميا يقتدى بها”.

وذكر الفريق ذكر بأن هذه النتائج المرضية لم تأتي من فراغ بل هي وليدة تضحيات جسام، قدمها رجالنا البواسل طوال سنوات الكفاح الطويلة، تضحيات مكنت الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن من اكتساب تجربة متفردة في مكافحة الإرهاب والتخريب قائلا:

“كما يجدر التذكير بأن هذه النتائج المرضية لم تأتي من فراغ بل هي وليدة تضحيات جسام، قدمها رجالنا البواسل طوال سنوات الكفاح الطويلة، تضحيات مكنت الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن من اكتساب تجربة متفردة في مكافحة الإرهاب والتخريب”.

ودعا الفريق، للترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني، الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل الحفاظ على الطابع الجمهوري للدولة وتمكنوا، بفضل عزيمتهم وإرادتهم التي لا تقهر، من دحر الإرهاب الهمجي وإفشال مشروعه الظلامي، موصيا بالتفكير مليا في مغزى تضحياتهم، قصد مواصلة الجهود المضنية للحفاظ على هذه المكاسب العملياتية المحققة بأبهظ الأثمان.

وأكد الفريق، إن ما تعيشه بلادنا اليوم من أمن وأمان لم يتحقق دون عناء، بل كان وليد رؤية شاملة لمفهوم الأمن المتبنى من لدن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، طبقا للتوجيهات السديدة للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وما تضمنته هذه الرؤية الشاملة من إستراتيجية عميقة وبعيدة النظر، كفل تطبيقها بنجاح ومثابرة للشعب الجزائري حق العيش في أمن وأمان، وأكدت للجميع تمسك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بتحمل مسؤولياته العظيمة والشريفة وفقا للمهام الموكلة إليه دستوريا”.

وبدوره أكد اللواء عمار عثامنية، قائد القوات البرية على أن الأهداف المسطرة والمرجوة من تنفيذ هذا التمرين قد تم بلوغها بفضل الانضباط والجدية التي تحلت بها تشكيلتنا العسكرية قائلا:

“إن الأهداف المسطرة والمرجوة من تنفيذ هذا التمرين، قد تم تحقيقها، وهذا بفضل الانضباط والجدية والصرامة التي تحلت بهم تشكيلة قواتنا البرية، من منتسبي المشاة والقوات الخاصة، وإصرارهم على إبراز قدراتهم بما يعكس الصورة اللائقة لكفاءة المقاتل الجزائري، وتنفيذ المهام المسندة بفاعلية واحترافية”.

وأضاف اللواء: “مما لا شك فيه فستكون هذه المحطة الفارقة دافعا وحافزا لمختلف تشكيلاتنا في الجيش الوطني الشعبي للعمل أكثر وتقديم الأفضل لتشريف قواتنا المسلحة وبلدنا في مختلف أنشطة التعاون العسكري”.

وفي الختام، حيا الفريق جميع أفراد التشكيلة وهنأهم على كل الجهود التي بذلوها.

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