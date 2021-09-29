الفريق شنقريحة: مدرسة أشبال الأمة مشتلة حقيقية تترعرع فيها الكفاءات المتميزة

قال الفريق السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن مدرسة أشبال الأمة تعد مشتلة حقيقية تترعرع فيها الكفاءات المتميزة، وتصقل المهارات العالية.

جاء هذا خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران. وإشرافه على تنفيذ تمرين تكتيكي مركب “الردع 2021″، قامت به وحدات الواجهة البحرية الغربية بمضلع الرمي التابع لهذه الواجهة.

وأكد الفريق “الحرص على الرعاية والإهتمام بشبلات وأشبال مدارس أشبال الأمة لأنها تعتبر مكونة أساسية من منظومة التكوين. التي نسعى باستمرار إلى تحسين أدائها، وتكييفها مع تطورات العصر. باعتبارها المشتلة الحقيقية التي تترعرع فيها الكفاءات المتميزة. وتصقل المهارات العالية. وينبغ فيها الرجال والنساء الوطنيون الأكفاء، المتشبعون بالروح الوطنية العالية، والقيم الأخلاقية النبيلة، والتفوق والإخلاص والنزاهة والانضباط”.

وأضاف الفريق في ذات السياق، أن هذه الخصال النبيلة نسهر على ترسيخها في أذهان وعقول كافة المستخدمين. بغرض تحقيق المزيد من الإنجازات على جميع الأصعدة والمجالات. لاسيما فيما يخص تطوير الجيش الوطني الشعبي. والرفع المطرد من مستوى أدائه. حتى يكون في مستوى المسؤولية المقدسة الملقاة على عاتقه. المتمثلة أساسا في الدفاع عن حرمة الجزائر، والذود عنها، وحماية حدودها، والحفاظ على وحدتها الترابية. فضلا عن رفع التحديات الجديدة على صعيدي الأمن والدفاع الوطني”.

كما ركز الفريق كذلك على حث إطارات وأساتذة المدرسة، على اعتبار الشبلات والأشبال، أمانة في أعناقهم، والسهر على تلقينهم مختلف العلوم والمعارف، وغرس فيهم خصال حب المطالعة، والمثابرة وتقديس العمل، والجدية والنزاهة والانضباط الصارم، وحب الوطن:

“كما أوصيكم أنتم الإطارات والأساتذة، لاسيما ونحن في بداية السنة الدراسية الجديدة 2021-2022، باعتبار أبنائنا من الشبلات والأشبال، أمانة في أعناقكم، والسهر على تلقينهم مختلف العلوم والمعارف، وغرس فيهم خصال حب المطالعة، والمثابرة وتقديس العمل، والجدية والنزاهة والانضباط الصارم، وحب الوطن، والافتخار بالانتماء إلى الجيش الوطني الشعبي، وبذل المزيد من الجهود المثابرة من أجل تحقيق نتائج دراسية باهرة، على غرار النتائج المشرفة، المحققة في السنوات السابقة، والمساهمة كل في حدود صلاحياته ونطاق مهامه، في بلوغ الأهداف المسطرة”.

عقب ذلك، طاف الفريق بمختلف المرافق الإدارية والبيداغوجية ومختلف المخابر التي تحوزها المدرسة، وأسدى بالمناسبة توجيهات وتعليمات تصب في مجملها على ضرورة الحفاظ على هذه المنشآت والتجهيزات والوسائل البيداغوجية الحديثة.

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