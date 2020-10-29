الفريق شنقريحة: مواجهة التحديات الأمنية القائمة والمحتملة يعتمد على الوعي

قام الفريق السعيد شنقريحة رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفقد الى مقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الاقليم.

وألقى الفريق شنقريحة كلمة القاها بمقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الاقليم.

وأكد انه يسعى وسيظل يسعى ان يكون الاستعداد لمواجهة التحديات الامنية القائمة والمحتملة لا يعتمد على توفير الوسائل البشرية والمادية.

بل ان يكون الوعي لدى الافراد العسكريين بحجم هذه التحديات في اعلى درجاته –يضيف الفريق شنقريحة-.

كما قال الفريق انه على يقين بان افراد الجيش الوطني الشعبي يعون اكثر من وقت مضى بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.