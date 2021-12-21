الفريق شنقريحة: نعول على الإعلام للتصدي للمخططات المعادية لأمن وإستقرار الوطن

دعا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، قطاع الإعلام، للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية، التي تحاول المساس بأمن واستقرار البلاد.

وشدد الفريق، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى بعنوان “الحملات الإعلامية المعادية واستراتيجية التصدي والمجابهة”. بنادي الموقع بعين النعجة. على ضرورة تجنّد كافة القطاعات دون استثناء وفي مقدمتها قطاع الإعلام، للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية.

وأورد الفريق: “إن تعزيز وحدتنا الوطنية، ورص جبهتنا الداخلية. إلى جانب المحافظة على ديناميكية التطوير والتنمية، التي باشرتها الجزائر الجديدة، وبلوغ الأهداف المسطّرة. يستدعي تجنّد كل قطاعات الدولة دون استثناء، وفي مقدمتها قطاع الإعلام”.

كما أضاف الفريق، إنه يعول على قطاع الإعلام كثيرا في هذه المرحلة، للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية، التي تحاول المساس بأمن واستقرار البلاد.

وكذا تنوير الرأي العام الوطني، بما يُحاك ضد بلادنا من مؤامرات ودسائس. وحشد كل أطياف المجتمع الجزائري، للانخراط بوعي والتزام، في الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الطموحات الشعبية. ووضع الجزائر الجديدة على سكّة التقدم والازدهار.

كما قال الفريق: “لذا وجب علينا جميعا أن نُخلص للوطن وألاّ نتهاون في تأدية واجباتنا اتجاهه. وأن نكون في مستوى تضحيات الشهداء الأبرار، حتى يُنصفنا التاريخ. ويُدون بأننا حافظنا على الأمانة، وأخلصنا للجزائر، الجزائر لا غير”.

الفريق شنقريحة: تنظيم الملتقى في هذه الفترة له دلالاته التاريخية

كما أكد الفريق، أن تنظيم الملتقى في هذه الفترة له دلالاته التاريخية، لتزامنه مع شهر ديسمبر الذي يعيد إلى الذاكرة مظاهرات الحادي عشر ديسمبر 1960. التي شكلت منعطفا حاسما في الكفاح التحرري للشعب الجزائري.

وأورد الفريق: “هذا الملتقى الذي يأتي تنظيمه شهر ديسمبر. حيث نستذكر خلاله واحدة من محطات ثورتنا التحريرية المجيدة، ألا وهي مظاهرات الحادي عشر ديسمبر 1960. التي شكلت منعطفا حاسما، في الكفاح التحرري لشعبنا العظيم، الذي عبّر عن ثقته المطلقة في قيادته. وأكّد وحدته وتلاحمه وتماسكه والتفافه حول ثورته المباركة”.

كما أضاف الفريق: “كما كانت رسالة بالغة البيان للمستعمر الغاشم، الذي أيقن من خلالها أن الشعب الجزائري واحد موحد. ولا يرضى عن الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية بديلا، مهما كان الثمن، ومهما كانت التضحيات.

كما شكلت هذه المظاهرات دعما قويا للعمليات العسكرية لجيش التحرير الوطني، وكانت سندا قويا للمعركة الدبلوماسية للقضية الجزائرية في المحافل الدولية، يضيف الفريق.

الفريق شنقريحة: الإنتخابات المحلية لبنة أخرى تضاف إلى مسار بناء الجزائر الجديدة

كما عرّج الفريق السعيد شنقريحة أيضا على حدث هام آخر وهو تنظيم إنتخابات المجالس المحلية. التي تعد لبنة أخرى تضاف إلى مسار بناء الجزائر الجديدة. والتي وضع معالمها، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وأورد الفريق: “يأتي لقاؤنا هذا أيضا، بعد حدث هام شهدته بلادنا، وهو تنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية. التي شكلت لبنة أخرى، ومحطة هامة، للنهوض ببلادنا وإقامة دعائمها المتينة. والتي هي ثمرة لرغبة وطموح الجزائريين في التغيير، وبناء الجزائر الجديدة. التي وضع معالمها، السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني”.

كما أضاف الفريق: “هذا المسار الذي بات يشكل مصدر إزعاج لأعداء الوطن. الذين يحيكون ضد بلادنا كل أنواع الدسائس والمؤامرات، بالتواطؤ مع منظمات إرهابية وتنظيمات عميلة. غايتها إجهاض المشروع الوطني، الرامي لإرساء مؤسسات قوية وفاعلة. وعرقلة مسيرة الجزائر الجديدة، المصممة على استعادة دورها الرّيادي إقليميا ودوليا”.

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