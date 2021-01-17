الفريق شنقريحة: نولي أهمية قصوى لمسألة تأمين كافة حدودنا الوطنية

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، إن قيادة الجيش حرصت على إيلاء أهمية قصوى لتأمين كافة حدودنا الوطنية.

وأورد الفريق، في كلمة له على هامش زيارته للناحية العسكرية الثالثة ببشار: “لقد حرصنا بالجيش تجسيدا للرؤية المتبصرة والتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية، لمواصلة، مع كافة الوطنيين المخلصين، مشوار بناء الجزائر الجديدة”.

وأضاف الفريق: “نأمل إن يعود الرئيس تبون، إلى أرض الوطن في الأيام القليلة القادمة سالما معافى”.

وتابع: “حرصنا على إيلاء أهمية قصوى لمسألة تأمين كافة حدودنا الوطنية، وفقا لإستراتيجية متكاملة ومقاربة شاملة”.

وأكد الفريق، إنه قد تم تجسيد هذه المقاربة بحذافيرها على أرض الواقع، لاسيما في ظل الظروف المتردية التي تتسم بها منطقتنا.

وجاء ذلك، من خلال تشديد الخناق بشكل متواصل على العصابات الإجرامية وقطع دابـرها، بكيفية تقي بلادنا كل المخاطر والتهديدات.

بالإضافة إلى حماية أرض الجزائر وشعبها من أي مصدر من مصادر التهديد المختلفة الأوجه والمتعددة الأبعاد.