الفريق شنقريحة يترأس أشغال الدورة الـ15 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية

ترأس صبيحة اليوم الخميس الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. أشغال الدورة الـ 15 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن أشغال الدورة جاءت طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 سبتمبر 2005. المتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية. ترأس الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم الخميس أشغال الدورة الخامسة عشرة للمجلس التوجيهي لهذه المدرسة المرموقة.

وقال الفريق شنقريحة، أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تحرص حرصا شديدا تحت قيادة رئيس الجمهورية. القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. على منح الرعاية الكاملة لمنظومتنا التكوينية.

وعقب ذلك، تابع الفريق عرضا شاملا قدّمه قائد المدرسة، تضمن حصيلة الأهداف المجسدة منذ انعقاد الدورة السابقة للمجلس التوجيهي. و ما هو مخطط للسنة التكوينية المقبلة 2022-2023. وهذا قبل أن يقوم بزيارة بعض المنشآت الإدارية والبيداغوجية.

وأضاف الفريق شنڨريحة، خلال ترأسه أشغال الدورة الـ15 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية، “إن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تحرص شديد الحرص. تحت قيادة رئيس الجمهورية، على منح الرعاية الكاملة لمنظومتنا التكوينية، على وجه العموم. وللمدرسة العليا الحربية على وجه الخصوص.

كما أشار الفريق شنڨريحة، أن المدرسة العليا الحربية تحمل على عاتقها مهمة شديدة الحيوية. تتمثل في تنمية قدرات كبار الضباط. وتطوير قدرات إدراكهم للمعطيات الإستراتيجية و التكنولوجية، و الاقتصادية والإنسانية.

كما أكد الفريق على حساسية المهمة الموكلة للمدرسة العليا الحربية نظرا للسياقات الدولية والإقليمية الخاصة التي تشهدها بلادنا مؤخرا. في ظل محاولات أعداء الشعوب لخلق بؤر توتر في المنطقة الإقليمية.

وأضاف الفريق شنڨريحة أن “المهمة الحساسة نعدها في الجيش الوطني الشعبي شديدة الحيوية. نظرا للسياقات الدولية والإقليمية الخاصة التي نشهدها مؤخرا. في ظل محاولات أعداء الشعوب خلق بؤر توتر في منطقتنا الإقليمية. بهدف تقسيم دولها و نهب و استغلال ثرواتها الطبيعية، بصورة مباشرة.