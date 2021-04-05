الفريق شنقريحة يترأس الدورة 14 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية

الوطني
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الفريق شنقريحة يترأس الدورة 14 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية
بقلم نسرين محفوف

يترأس اليوم الاثنين، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة،  الدورة 14 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية.

وأكد الفريق شنقريحة على ضرورة استغلال الرضيد المعرفي الثري والمتراكم الذي تزخر به المدرسة العليا الحربية.

وهذا للإسهام والمبادرة بدراسات استشرافية معمقة حول قضايا استراتيجية مطروحة على الساحتين الوطنية والاقليمية.

وشدد على الاهمية التي توليها القيادة العليا للجيش، لتكوين مورد بشري يتحلى بالمهنية والاحترافية.

وهذا من أجل رفع التحديات المطروحة، في ظل محيط جيو استراتيجي غير مسبوق.


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