الفريق شنقريحة يترحم على أرواح شهداء الحرائق بالمستشفى المركزي للجيش

تنقل الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى المستشفى المركزي للجيش، لإلقاء النظرة الأخيرة، والترحم على الأرواح الطاهرة لشهداء الوطن المستشهدين خلال عمليات اخماد الحرائق بتيزي وزو وبجاية .

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أكد الفريق شنقريحة تعاطفه الكبير وتضامنه مع عائلات الضحايا .ومشاطرتهم آلامهم وأحزانهم، مؤكدا وقوف الجيش إلى جانبهم ومجددا لهم تعازيه الخالصة