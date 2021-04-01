الفريق شنقريحة: يجب إفشال أي محاولة للمساس بالوحدة الترابية لبلادنا

حث الفريق سعيد شنقريحة كافة المرابطين بالناحية العسكرية السادسة على ضرورة التصدي وإفشال أي محاولة للمساس بسلامة الوحدة الترابية للبلاد.

وفي كلمته التي ألقاها خلال زيارته للناحية العسكرية بتمنراست ق اكد الفريق شنقريحة على ضرورة التصدي لكافة التهديدات الارهابية والاجرامية التي تحاول استغلال تضاريس هذه المنطقة لتحقيق مآربها الخطيرة على بلادنا امنيا واجتماعيا واقتصاديا.

وحث الفريق شرنقريحة المرابطين بهذه الناحية العسكرية الحساسة على بذل المزيد من الجهود المتفانية من اجل صد وافشال أي محاولة يمكنها أن تهدد سلامة بلادنا الترابية.

كما أبلغ الفريق شنقريحة كافةى المستخدمين تحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.