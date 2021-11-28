الفريق شنقريحة يحل بالعاصمة المصرية القاهرة

حل الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح يوم الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن الفريق شنقريحة سيشارك من خلال هذه الزيارة في المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيدكس 2021” الذي يُفتتح غدا الإثنين.وذلك بصفته ممثلا للرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكان في استقبال الفريق بمطار القاهرة مساعد وزير الدفاع المصري اللواء بحري أحمد بدري.

طالع أيضا: رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: ماضاع بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة

كشف الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه قد برزت ثلة من الشباب الوطني والواعي. الذي تفطن مبكرا لهذه المغالطات وأيقطن لاسيما بعد مجازر 8 ماي 1945 أنه ماضاع بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة.

وأوضح الفريق في ذات السياق، أن الإستعمار في ثوبه الجديد قد أدرك مبكرا أن المواجهة المباشرة مع الشعوب أصبحت غير مجدية وتكلفه الكثير من الخسائر لا سيما البشرية التي لم يعد يتحملها رأيه العام

وتابع الفريق:” من أجل التصدي لفعالية للنوع الجديد من الحروب فإنه يتعين علينا اعادة قراءة بإفشاله.

وفي حديثه عن الإستعمار الفرنسي، أكد نائب وزير الدفاع الوطني، أن المؤرخون أجمعوا على حقيقة اعتماد الاستعمار الفرنسي على أساليب الحرب النفسية منذ الوهلة الأولى للاحتلال

وقال الفريق شنقريحة، أنه يتعين اليوم أن نقتدي بهؤلاء الأمجاد في مواجهة وإفشال هذا النوع من الحروب الجديدة. من خلال تعزيز أواصر وحدتنا الوطنية والعمل على إبراز مايجمعنا والابتعاد عما يفرقنا. واستعادة الثقة في قدراتنا وامكانياتنا لأننا في كل مرة وثقنا في انفسنا وآمنا بقدراتنا حققنا المعجزات.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp