الفريق شنقريحة يدعو الجيش إلى الالتزام التام والكامل بالمسؤولية في آداء المهام

أكد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على ضرورة اعتماد معايير موضوعية، في تولي الوظائف والمناصب، واختيار الرجال الأكفاء، الذين تتوفر فيهم معايير تقديس العمل والجدية والنزاهة، والإخلاص للجيش الوطني الشعبي وللوطن.

وخلال إشرافه على مراسم حفل التنصيب الرسمي للواء عمر تلمساني، قائدا للناحية العسكرية الرابعة بورڨلة حث الفريق الإطارات على التحلي بالانضباط المثالي والأخلاق السامية، وبذل المزيد من الجهود المتفانية، والعمل المثابر والمحترف.

وقال الفريق شنقريحة “إننا نعمل بمثابرة شديدة، على أن تتسم أعمالنا في هذا المجال، بالإرادة العازمة على تحقيق النتائج المرجوة، التي لن تتجسد على أرض الواقع، إلا من خلال اعتماد معايير موضوعية، في تولي الوظائف والمناصب، واختيار الرجال الأكفاء، الذين تتوفر فيهم معايير تقديس العمل والجدية والنزاهة، والإخلاص للجيش الوطني الشعبي وللوطن”.

وأضاف الفريق “في ظل هذه المرحلة الجديدة، وانطلاقا من حيوية المهام الموكلة للجيش الوطني الشعبي، فإنني أدعوكم جميعا بهذه المناسبة، إلى الالتزام التام والكامل بالمسؤولية، في أداء المهام الموكلة، والحفاظ على الصورة الناصعة لجيشكم ووطنكم، حاثا إياكم على التحلي بالانضباط المثالي والأخلاق السامية، وبذل المزيد من الجهود المتفانية، والعمل المثابر والمحترف، بل وأدائه بكل تضحية وتجرد، ونكران للذات، تشريفا لمهنتكم وخدمة لبلدكم، فكونوا في مستوى الثقة الموضوعة فيكم والمسؤولية الثقيلة التي تتحملونها أمام وطنكم وشعبكم”.