الفريق شنقريحة يدعو لوضع أمن واستقرار الجزائر أولوية الأولويات

دعا الفريق السعيد شنقريحة، الجميع ، إلى بذل المزيد من الجهد والعمل المتفاني، بما يستجيب لتحقيق الأهداف المنشودة التي تضع أمن واستقرار ووحدة الجزائر أولوية الأولويات.

وجاء ذلك، في كلمة ألقاها الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في حفل تسليم جائزة الجيش لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2020، بالنادي الوطني للجيش في بني مسوس بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، اغتنم الفريق، هذه المناسبة الكريمة، لدعوة الجميع إلى بذل المزيد من الجهد والعمل المتفاني، بما يستجيب لتحقيق الأهداف المنشودة التي تضع أمن واستقرار ووحدة الجزائر أولوية الأولويات.

مؤكدا أن هذا واجب مقدس تمليه علينا قيم الوفاء لرسالة شهدائنا الأبرار، والعهد المقدس الذي قطعناه أمام الله وأمام الوطن والشعب، للحفاظ على أمن الجزائر واستقرارها وصون وحدتها الترابية والشعبية.

وأورد الفريق السعيد شنقريحة: “هي أمانة في أعناقنا جميعا، يتطلب صونها تماسك وانسجام ووحدة جميع أبناء الوطن المخلصين على كلمة سواء، من أجل أن تبقى الجزائر رائدة وقوية ومهابة في محيطها الجواري والإقليمي والدولي”.