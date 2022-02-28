الفريق شنقريحة يزور المؤسسة المركزية لتجديد عتاد الإشارة

قام اليوم الاثنين، الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أكان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفتيش إلى المؤسسة المركزية لتجديد عتاد الإشارة. بالناحية العسكرية الأولى.

وتندرج الزيارة في إطار حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على المتابعة المتواصلة لآداء هذه المؤسسة. لا سيما المتخصصة في صيانة وتجديد عتاد الاشارة وكذا تركيب أجهزة الاتصال ولواحقها. مما يسمح بالتخفيف من التبعية للخارج في هذا المجال الحساس.