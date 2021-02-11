الفريق شنقريحة يزور مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية بعين سمارة “راينمتال الجزائر”

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، لإطارات ومستخدمي “راينمتال الجزائر”، أنه يمكنهم الافتخار بما حققوه من انجازات.

وقال شنقريحة، إن هذه الانجازات، تعتبر من الشواهد الدّالة على الخطوات المديدة التي ما فتئ يقطعها الجيش الوطني الشعبي.

وقام الفريق، بقسنطينة، بتفقد المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية بعين سمارة “راينمتال الجزائر”.

وتابع الفريق عرضا عن هذا المجمع ومعهد التكوين التابع له، حيث وقف على مختلف سلاسل تصنيع العربة فوكس 2 (FUCHS-2).

وأضاف البيان “بدءا من عملية التقطيع، مرورا بالتلحيم والتركيب، إلى غاية خروج العربة جاهزة وتجريبها في الميدان المخصص لهذا الغرض.”