الفريق شنقريحة يستقبل أعضاء المنتخبين الوطنيين المشاركين في الألعاب العسكرية الدولية

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، على حفل استقبال أعضاء المنتخبين الوطنيين العسكريين. في اختصاصي “الفصيلة المحمولة جوا” وفي “السينو تقني” الذين شاركا في الدورة 7 الألعاب العسكرية الدولية. التي جرت وقائعها بروسيا والجزائر من 22 أوت الى 4 سبتمبر.

وأكد الفريق أن إشرافه الشخصي على مراسم هذا الحفل الرمزي دليل على إيمان القيادة العليا للجيش بقدرات رياضييها العسكريين. وإرادتهم الصلبة على تشريف الوطن في المحافل الدولية.

وقدم الفريق تهانيه لأعضاء الفريقين نظير جهودهما التي بذلاها خلال هذه المنافسة العسكرية الدولية.

وحث الفريق الأعضاء على التحلي بخصال النزاهة والاخلاص وتقديس العمل والوفاء للوطن. من أجل المضي قدما نحو نتائج مستقبلية أكثر تميزا.