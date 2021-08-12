الفريق شنقريحة يستقبل الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي

إستقبل اليوم الخميس الفريق شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، واين القاسم الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي. رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الإستقرار بمالي “المينوسما”

وحسب بيان لوزارة الدفاع.. فقد طلب الفريق شنقريحة من الحضور الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء، المدنيين والعسكريين، الذين قضوا جراء النيران الأخيرة التي شهدتها بلادنا. مضيفا أن هذه الزيارة تشكل دليلا قاطعا على مدى عزم الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي للعمل أكثر من أجل إقرار السلم والاستقرار بمنطقة الساحل.

وأضاف البيان، أن الفريق أكد أن زياره هذه كممثل خاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لمالي ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي تشكل دليلا قاطعا على مدى العزم للعمل أكثر من أجل إقرار السلم والاستقرار بمنطقة الساحل. كما يشكل اللقاء فرصة لدراسة السبل والوسائل. التي من شأنها تمكين دولة مالي من بلوغ أهدافها السياسية والأمنية، في إطار تفاهم متبادل حول الرهانات الأمنية المؤثرة بفضاء الساحل-الصحراوي