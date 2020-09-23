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الفريق شنقريحة يستقبل قائد القوات الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم”

الوطني
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الفريق شنقريحة يستقبل قائد القوات الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم”
بقلم فوزية.م

استقبل، اليوم الأربعاء، الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قائد القوات الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم”.

وحسب ما نقله التلفزيون الجزائري فإن الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي استقبل قائد القوات الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم”، الجنرال ستيفن تاونساند.

وحضر هذا اللقاء كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني وورؤساء الدوائر و مديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني واركان الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى أعضاء الوفد الامريكي.

وأجرى الطرفان خلال هذا اللقاء محادثات تناولت التعاون العسكري بين البلدين كما تبادلا التحاليل و وجهات النظر و القضايا ذات الاهتمام المشترك.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=891230

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