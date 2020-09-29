الفريق شنقريحة يستقبل مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا 

إستقبل، اليوم الثلاثاء، الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمقر الجيش الوطني الشعبي، مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا.

وحسب ما نقله التلفزيون الجزائري فإن اللقاء يأتي على هامش الإجتماع التحضيري لعقد الدورة الـ 19 لللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية المزمع عقدها بفيديرالية روسيا قبل ناهية السنة الجارية.

حيث تم خلال هذا اللقاء التطرق لمحادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين.

كما تبادل الطرفان التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الإهامام المشترك.