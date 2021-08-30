الفريق شنقريحة يستقبل نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين

استقبل الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الاثنين. بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع لفدرالية روسيا.

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وحضر هذا اللقاء كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة وقادة القوات والدرك الوطني. ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش وألوية. وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا أعضاء الوفد الروسي.

خلال هذا اللقاء، أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين. وبحثا سويا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر. والارتقاء به إلى مستوى الامتياز، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما كان اللقاء فرصة تطرق خلالها الطرفان إلى التحولات الجيوسياسية المتعددة الأبعاد، التي يعرفها السياق الدولي والجهوي. والتي أدت إلى بروز تحديات جديدة وتهديدات حقيقية أثرت على الأمن والسلم في المنطقة الإقليمية.

في ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، ليوقع بعدها الفريق ألكسندر فومين، على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.