الفريق شنقريحة يستقبل وفدا عسكريا روسيا

اللقاء حضره عن الجانب الجزائري رئيس مدراء المؤن ومديرون مركزيون بوزارة الدفاع الوطني. وعن الجانب الروسي، سفير فدرالية روسيا بالجزائر، والمدير العام شركة روزبورون اكسبور وأعضاء الوفد الروسي.

وتناولت المحادثات التعاون العسكري والتقني وسبل تطويره وتنويعه وتعزيزه أكثر وذلك من خلال منح هذا التعاون مضمونا ّأوسع في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وما يمكن من الارتقاء دوما الى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.