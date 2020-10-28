الفريق شنقريحة يسدي تعليمات لتأمين مراكز الاستفتاء

قام الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الدرك الوطني.

ووقف الفريق شنڨريحة بمدخل مقر القيادة، وقفة ترحم على روح الشهيد البطل “العربي بن مهيدي” الذي يحمل مقر القيادة اسمه.

حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

وبمقر قيادة الدرك الوطني، عقد الفريق لقاء توجيهيا مع الإطارات والمستخدمين.

وألقى كلمة توجيهية، أشار فيها إلى المهام الحيوية التي يتولاها سلك الدرك الوطني.

وأسدى لهم تعليمات من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين التام والشامل لمراكز ومكاتب الاستفتاء، عبر مختلف مناطق الوطن.

وأمر بتأمين المكاتب المتنقلة بالمناطق النائية، بغرض ضمان نجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، خدمة للوطن ومصلحته العليا.

وخص الفريق بالذكر سلك الدرك الوطني، الذي يساهم بفعالية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، باعتباره همزة وصل واتصال مع الشعب.

لاسيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية، التي يحتك فيها رجال الدرك الوطني يوميا، مع إخوانهم المواطنين.

وهو ما يتطلب من الدرك الوطني، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية، اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين التام والشامل لمراكز ومكاتب الاستفتاء.

وأمر بتأمين المكاتب المتنقلة بالمناطق النائية، بغرض ضمان نجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، خدمة للوطن ومصلحته العليا.

إثر ذلك، ترأس الفريق اجتماع عمل، حضره رؤساء الأقسام وإطارات الدرك الوطني، تابع خلاله عرضا شاملا قدّمه قائد الدرك الوطني.

وتمحور حول مدى تنفيذ مخطط الرفع من جاهزية وحدات الدرك الوطني، فيما يتعلق بمساهمتها في الأمن العمومي وحماية الحدود الوطنية.