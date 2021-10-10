الفريق شنقريحة يشرع في زيارة رسمية إلى صربيا

يشرع الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة رسمية إلى صربيا ابتداء من اليوم الأحد.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: “ممثلا لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني وبدعوة من وزير دفاع جمهورية صربيا، يشرع الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة رسمية إلى جمهورية صربيا إبتداء من اليوم”.

وأوضح البيان، إن زيارة الفريق لجمهورية صربيا، تأتي لحضور فعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة Partner – 2021 المنظم ببلغواد من 11 إلى 13 أكتوبر 2021.

وأضاف البيان، إن هذه الزيارة التي تندرج ضمن تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الصربية ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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