الفريق شنقريحة يشرف على التنصيب الرسمي لقائد القوات البحرية بالنيابة

أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على التنصيب الرسمي للواء محفوظ بن مداح، قائدا للقوات البحرية بالنيابة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، أشرف الفريق شنقريحة على التنصيب باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

ووقف الفريق السعيد شنڨريحة بمدخل المدرسة العليا للبحرية بتامنتفوست وقفة ترحم على روح المجاهد المتوفى “اللواء محمد بوتيغان”.

حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

عقب ذلك، قام الفريق السعيد شنڨريحة، بتفتيش مربعات إطارات وأفراد القوات البحرية المصطفة بساحة العلم.

وأعلن بعدها عن التنصيب الرسمي لقائد القوات البحرية بالنيابة اللواء محفوظ بن مداح، خلفا للواء محمد العربي حولي.

وأمر أفراد القوات البحرية بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة.

وأشرف الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بعدها على مراسم تسليم العلم الوطني، والتصديق على محضر تسليم واستلام المهام.

والتقى الفريق بقيادة وإطارات وأفراد القوات البحرية، أين ألقى كلمة توجيهية بثت إلى جميع قواعد ووحدات القوات البحرية.

وأكد على أن الحفاظ على جاهزية قوام المعركة البحرية، كان وسيبقى متطلبا عملياتيا في غاية الأهمية بالنسبة للجيش الوطني الشعبي.

وأفاد أن القدرة على التحكم بالبوارج والزوارق الحديثة، ومنظومات الأسلحة الجديدة، سيسمح بتفعيل وتدعيم أواصر العمل، ما بين الأسلحة والقوات.

هذا إلى جانب تعزيز وتدعيم قدرات الإطارات، وقيادات الأركان، في ميادين التخطيط والتحضير.

وأكد أن التحديات التي يتعين على الجيش رفعها، تستلزم العمل على الإحاطة بمقتضيات المسايرة الفعالة لكافة المستجدات والمتغيرات العسكرية المتسارعة.