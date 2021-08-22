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الفريق شنقريحة يشرف على انطلاق فعاليات المسابقة العسكرية الدولية السينوتقنية

بقلم نسرين محفوف
الفريق شنقريحة يشرف على انطلاق فعاليات المسابقة العسكرية الدولية السينوتقنية
المسابقة العسكرية الدولية السينوتقنية
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أشرف رئيس الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الأحد. على انطلاق فعاليات المسابقة العسكرية الدولية السينوتقنية “الصديق الوفي”. بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية الشهيد مسعود بوجريو ببن عكنون في الجزائر العاصمة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، ستدوم البطولة إلى غاية 30 أوت الجاري. وتعرف مشاركة، إلى جانب المنتخب الوطني العسكري الجزائري، أربعة منتخبات عسكرية وهي: منتخب روسيا الفيديرالية، بيلاروسيا، أوزبكستان وفيتنام.

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