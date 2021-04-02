الفريق شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “تحدي تيريرين 2021” بتمنراست

أشرف الفريق السعيد شنقريحة اليوم الجمعة على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “تحدي تيريرين 2021”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن الفريق السعيد شنقريحة يواصل زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست.

ويندرج التمرين في إطار تقييم المرحلة الأولى من برنامج التحضير القتالي لسنة 2020 2021.

وأضاف البيان، أن الفريق شنقريحة إستمع إلى عرض حول هذا التمرين ومراحل تنفيذه والأهداف المرجو تحقيقها بميدان الرمي بعين قزام رفقة اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية.

وتابع الفريق عن كثب الاعمال التي قامت بها الوحدات المقحمة من مختلف القوات.

ونفذ التمرين بمستوى عال ما يعكس على كفاءات الاطارات، خاصة وأن التمرين شهد عملية انزال جوي لمفرزة من الاغاوير المظليين كما تم تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جوا.

وفي نهاية التمرين، إلتقى الفريق بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، أين هنأهم على الجهود المبذولة خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية.

خاصة وأن التمرين حقق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة.

وأفاد الفريق شنقريحة، أن تنمية الخبرة القتالية، وترسيخ المعارف والقدرات، هي غايات عملياتية لا سبيل إلى تحقيقها إلا من خلال العمل الميداني، أي إجراء التمارين بنجاح، فالمعارف النظرية والمهارات العلمية والتخصصية، الملقنة في المدارس والكليات والمعاهد العسكرية المتعددة المستويات، تبقى غير كافية، إذا لم تعط مردودها العملي على الأرض.

وأوضح البيان، أن الفريق تفقد بعد ذلك المستشفى الميداني الذي تم نشره بمناسبة إجراء هذا التمرين، والذي يتوفر على كافة التجهيزات الضرورية التي يتطلبها مثل هذا الموقف، بما في ذلك قاعات إجراء العمليات الجراحية الدقيقة.

عقب ذلك، قام الفريق بتفتيش وحدات القطاع العملياتي إن ڨزام وبقية التشكيلات المشاركة في هذا التمرين.