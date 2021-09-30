الفريق شنقريحة يشرف على تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين البحري “الردع 2021”

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة اليوم الخميس، على تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين البحري المركب “الردع 2021”. خلال اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، فقد تمثل التمرين البحري المركب “الردع 2021″، في الرمي بالصواريخ على هدف بري، من تنفيذ طاقم الغواصة “جرجرة” التابعة لقواتنا البحرية.

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