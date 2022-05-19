الفريق شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي ردع 2022 بالناحية العسكرية الخامسة

أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي ردع 2022. بالناحية العسكرية الخامسة في ولاية قسنطينة.

وقد أشرف الفريق شنقريحة في الميدان الخامس للرمي والمناوارات لأمدوكال على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية. الموسوم ردع2022، حيث نفذته وحدات الفرقةالأولى المدرعة فضلا عن وحدات من مختلف القوات و الاسلحة.

وتابع الفريق شنقريحة عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة من الواقع. وفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع الأهداف المسطرة.

وأكد التمرين بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجالات التنفيد الناجح للمهام المسندة.

كما يعد تنفيد التمرين نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الاسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية.

ويؤكد تنفيذ التمرين أيضا التطور و الجاهزية العملياتية التي بلغتها قواتنا المسلحة في السنوات الأخيرة.